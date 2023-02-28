Нетаниягу заверил, что раскол в коалиции не ожидается

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опроверг слухи о расколе в коалиции, несмотря на заявления его соратников о «некоторых разногласиях из-за незначительных сумм в бюджете».

Об этом глава правительства написал в своем Твиттере.

«Мы создали сильное правое правительство и оно доработает до конца своей каденции» — написал Нетаниягу.

Тем временем «Wallla» пишет, что слухи о разногласиях в коалиции могли возникнуть из-за демарша Бен-Гвира и намерения Ави Маоза уйти из правительства. Кроме того, партия «Еврейство Торы» была недовольна распределением бюджета. Сегодня Меир Поруш, министр от этой партии, заявил о своем намерении отказаться от полномочий ответственного за проведение Лаг ба-омера на горе Мерон. Источник издания также утверждает, что в коалиции все-таки есть небольшие трения.

По данным журналистов, добавило масла в огонь и сообщение Натана Эшеля в группе WhatsApp для прессы. Он задался вопросом, будет ли компромисс вокруг реформы Ганца и Лапида приведен в правительство. Предположительно, такой вброс мог быть сделан, чтобы дискредитировать Бен-Гвира, чья фракция отказалась участвовать в дебатах в кнессете. Однако из канцелярии Нетаниягу заявили, что сообщение Эшеля не было согласовано и «не отражает позицию правительства». Источник утверждает, что в коалиции есть небольшие трения.

Напомним, раскол между Ликудом и Объединенным иудаизмом Торы (ОИТ) углубился после решения разделить министерство Иерусалима и наследия на две части, передав одну часть Отцма Иехудит. Это произошло после того, как было согласовано, что министерство перейдет к депутату Кнессета Объединенного иудаизма Торы Меиру Порушу. Кроме того, между ШАС, ОИТ и Религиозным сионизмом еще не достигнуто соглашение о том, кто из них будет контролировать Комитет по делам религии, который имеет большое влияние на многие религиозные решения.