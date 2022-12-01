Раскол между потенциальными партнерами по коалиции углубляется: в чем причина

Партия «Объединенный иудаизм Торы» в ярости после того, как «Ликуд» разделил очередное министерство.

Раскол между Ликудом и Объединенным иудаизмом Торы (ОИТ) углубился после решения разделить министерство Иерусалима и наследия на две части, передав одну часть Отцма Иехудит. Это произошло после того, как было согласовано, что министерство перейдет к депутату Кнессета Объединенного иудаизма Торы Меиру Порушу.

Об этом сообщает Маарив.

«Они солгали нам, — заявили источники в партии харедим, сообщает «Маарив» . — Они пытаются продать нам портфолио без контента. Этого не произойдет».

Кроме того, между ШАС, ОИТ и Религиозным сионизмом еще не достигнуто соглашение о том, кто из них будет контролировать Комитет по делам религии, который имеет большое влияние на многие религиозные решения.

Хотя Ликуд достиг договоренностей с Религиозным сионизмом, обе партии еще не подписали коалиционное соглашение. По словам обеих сторон, Ликуд и Религиозный сионизм достигли соглашения, но этап подписания откладывается из-за требования Ликуда подождать, пока не будут достигнуты соглашения с ШАС и Объединенным иудаизмом Торы.

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