«Нужно сдерживать солдат ЦАХАЛа»: глава МЕРЕЦ прокомментировала напряженность в сфере безопасности

Политик порекомендовала министру обороны «сдерживать солдат ЦАХАЛа, чтобы избежать кровавой бойни».
Об этом 15 октября сообщает Maariv.
По ее мнению, ситуация требует серьезной реакции. На данный момент общественность волнует обострение в Иерусалиме.
Захава Гальон высказалась и об израильском адвокате Итамара Бен-Гвира. Она считает, что его цель — «разжечь религиозный конфликт в Иерусалиме, особенно в палестинских кварталах, чтобы волнения достигли Храмовой горы». Он якобы, по ее мнению, готов «заплатить цену кровью евреев и арабов, чтобы получить выгоды для своей компании».
Эксперты полагают, что гнев местных жителей в израильском секторе города, где многие палестинцы говорят, что чувствуют себя покинутыми Израилем, только будет нарастать. Жители жалуются на снос домов и почти невозможность получения израильских разрешений на строительство. Палестинские жители Иерусалима платят израильские муниципальные налоги, но получают часть услуг, которые предоставляют еврейские жители.
Ранее «Курсор» сообщал, что в Иерусалиме вспыхнули массовые беспорядки. Израильские силы безопасности отреагировали события и начали подготовку к возможности новых боевых действий в ближайшие дни.
В несколько районах палестинские протестующие бросали камни и бутылки с зажигательной смесью. Также участники протестов запускали фейерверки и поджигали шины и мусорные баки. Власти оперативно отреагировали на происшествие. Были привлечены резервные подразделения пограничной полиции, чтобы восстановить порядок на улицах города.