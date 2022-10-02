Лидер МЕРЕЦ озвучила планы на будущее правительство

Захава Гальон выразила готовность «поступиться принципами» в вопросах религии и государства ради возможности включить в коалицию ультраортодоксальные партии.

Лидер МЕРЕЦ Захава Гальон видит свою партию важным участником будущего правительства во главе с Яиром Лапидом.

Об этом сообщает IsraelInfo.

По словам Гальон, «как Лапид сформировал правительство для Беннета, так МЕРЕЦ сформирует правительство для Лапида с участием левых и арабских партий».

«В левом лагере надеются, что после исключения БАЛАД из «Объединенного списка» устранены непреодолимые препятствия к коалиции с обеими арабскими партиями — не только РААМ, но и блоком Аймана Оде и Ахмеда Тиби, — и «мостом» для союза с ними может стать МЕРЕЦ», — говорится в материале.

Отмечается, что в воскресенье, выступая на форуме в Институте демократии, Гальон выразила готовность «поступиться принципами» в вопросах религии и государства ради возможности включить в коалицию ультраортодоксальные партии.

По словам лидера МЕРЕЦ, «ради создания правительства» придется согласиться на сохранение «статус-кво», то есть не добиваться таких программных для реформ, как разрешение общественного транспорта по субботам. При этом Гальон подчеркнула, что МЕРЕЦ не против коалиции с «Харедим».

Как сообщал Курсор, Захава Гальон утверждает, что партия АВОДА может опуститься ниже избирательного порога на ноябрьских выборах, если не произойдет ее объединение с МЕРЕЦ.