Офицер армии Израиля рассказал, зачем россияне ударили ракетами по Харькову

Израильский специалист уверен, что последний удар по Харькову — месть оккупантов за Крым. но то не остановит ВСУ.

Массированные обстрелы войсками рф* Харькова, которые произошли накануне и сегодня утром, связаны с событиями в Крыму.

Об этом заявил офицер армии обороны Израиля, военный эксперт Игаль Левин в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас россиян гложет чувство беспомощности, они не могут адекватно отреагировать, с другой стороны – ощущение незащищенности, в том числе у военных. «Мы видим, что у них фактически тыла нет», — сказал Левин.

Он подчеркнул, что у российских военных очень мало точного оружия, с помощью которого они могут влиять непосредственно на ВСУ на фронте.

По его словам, удары по городам, террор против мирного населения – это резонанс, это страх, запугивание. Они хотят показать, что на каждое действие Украины у них будет противодействие, ну и запугивание. Но это работает в другую сторону и наоборот только озлобляет украинцев и придает им желание покончить с этой угрозой раз и навсегда, сказал Левин.

Также эксперт выразил уверенность, что взрывы в Крыму – это «только начало», в частности, будет уничтожен Крымский мост. Крым вернется в состав Украины, уверен Левин.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!