Офицеры рф расстреливают своих солдат, чтобы заставить их наступать на Украину — перехват разговора

17:45, 28 апреля 2022
Политика, Мировые новости, Новости СНГ
СБУ фото
Фото: СБУ/@SecurSerUkraine/Facebook

Моральный дух солдат рф на крайне низком уровне и потому их руководство пытается всячески «стимулировать» их, прибегая, в основном, к запугиваниям.

Служба безопасности Украины опубликовала переписку командира полка захватчиков, который воюет под украинским Изюмом. Выяснилось, что офицеры рф* начали расстреливать своих солдат, чтобы заставить их наступать на Украину.

Об этом сообщает СБУ.

Командир полка говорит, что его солдаты стали очень бояться, они без сил: «ни морально поднять их не могу, ни физически. Даже расстреливаю. И без толку», — жалуется оккупант.

По его словам, в ротах осталось по 10-15 человек в лучшем случае. На доукомплектование отправили молодых, около 60 человек, из них половина трусов, паникеров.

В голосовых сообщениях он подробно рассказывает, как его достала война и насколько он недоволен «новым пополнением».

Также признается, что такие же настроения и у офицеров. Поэтому живет мечтами о возвращении домой.

Курсор ранее писал, что россия незаконно вывезла полмиллиона украинцев. Владимир Зеленский в ходе выступления перед парламентом Эстонии рассказал о демографической катастрофе в Украине — мирных граждан незаконно вывозят из страны и насильно переселяют на дальний восток.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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