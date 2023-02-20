Официально: Байден встретился в Киеве с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит американского лидера Джо Байдена в Киев. На Банковой уже прошла встреча глав двух государств.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

«Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это очень важное проявление поддержки для всех украинцев», — написал Зеленский.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Байден прибыл в Киев со стратегической целью, но подробностей не уточнил.

«Исторический визит президента США Джо Байдена в Киев и встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским. Украина сегодня – это сердце демократии, ведущее борьбу за свободу. Поверьте, визит Джо Байдена – стратегический. Решаются немало вопросов и будут ускорены подвисшие. Наша общая цель – победа Украины над россией и триумф украинских воинов и западного оружия, — написал Ермак.

Также он поблагодарил советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым сотрудничал, в том числе и над вопросом визита. По его словам, конструктивное сотрудничество с Салливаном всегда дает мощный результат Украине.





Напомни, о приезде Джо Байдена в Украину с самого утра писали ряд СМИ. В Киеве перекрыли все улицы и дороги, в городе было замечено много кортежей. В МИД Украины сообщили, что такие меры приняты в связи с визитом иностранных гостей ко Дню памяти Героев Небесной сотни 20 февраля. Также в ведомстве анонсировали «сюрприз для украинцев», связанный с визитом «главных партнеров» Украины.

До этого было известно, что с 20 по 22 февраля Байден планирует побывать с визитом в Польше. В Варшаве он планирует встретиться с президентом страны Анджеем Дудой и произнести важную речь к годовщине войны в Украину. Тогда о его приезде в Киев ничего не говорилось, но американские журналисты утверждали, что такой вопрос рассматривается помощниками американского лидера.