«Он должен сидеть в тюрьме»: замминистра экономики Голан назвал Бен Гвира опасным для Израиля

Яир Голан, заместитель министра финансов, резко высказался в адрес депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира. Он считает, что такие политики угрожают безопасности Израиля.

Представитель правительства призвал к консолидации общества.

Об этом он заявил 20 октября в интервью Radio 103FM.

Голан напомнил, что у опального политика восемь судимостей, в том числе за поддержку террористической организации. По его словам, Бен Гвир дважды классифицировался генеральным инспектором полиции как человек, который угрожает общественному спокойствию.

«Если бы мы судили его так, как мы судим палестинцев, он бы уже давно сидел в тюрьме», – отметил замминистра экономики.

Яир Голан обвинил политика в желании дестабилизировать ситуацию в стране. Важным моментом, по его мнению, является формирование коалиции которая, в конце концов, приведет к отделению от палестинцев, минимизируя трения.

«Этот человек хочет крови, крови и еще крови. Кровь, которая будет пролита, — это кровь моих и ваших детей, те, кто хочет отомстить, должны понять, что мы получим толпу, которая делает все, что захочет», – добавил Голан.

Заместитель министра также осудил нападение горстки евреев в Самарии на солдат в среду. Он заявил, что отвечать на угрозы следует решительно, а игнорировать политическую связь с этими событиями нельзя, поскольку существует вероятность негативных процессов в будущем.

Ранее «Курсор» сообщал, что депутат Кнессета Ахмед Тиби намерен призвать мир к бойкоту Израиля в случае назначения Бен Гвира министром. Политик пообещал призвать государства осуществить международный бойкот Израиля в этом случае. Он считает свое решение правильным.