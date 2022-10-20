Депутат Кнессета намерен призвать мир к бойкоту Израиля в случае назначения Бен Гвира министром

Израилем, как считает депутат Кнессета Ахмед Тиби («Хадаш»), могут руководить политики, которые навредят стране. Он категорически против присутствия главы «Оцма Иегудит» в правительстве.

В случае назначения Бен Гвира на пост министра после выборов, по мнению Тиби, мир должен вести себя так, как он поступал с другими странами, вобравшими в себя «фашистские элементы».

Об этом он заявил 20 октября в студии Walla.

Политик пообещал призвать государства осуществить международный бойкот Израиля в этом случае. Он считает свое решение правильным.

«Я думаю, что в таком случае мир должен вести себя с израильским правительством так, как они вели себя с австрийским правительством, когда там были фашистские элементы», – заявил представитель «Хадаша».

Он намекнул, что в мире уже рассматривают такую возможность. Представители американского политикума якобы могут первыми отреагировать.

«Есть признаки этого со стороны сенаторов США. Я надеюсь, что европейцы будут вести себя соответствующим образом», – добавил депутат.

Тиби также раскритиковал на бывшего главу правительства Беньямина Нетаньягу, «который пытается усыпить арабскую улицу». Он заявил, что включение арабской партии в коалицию не привело к переменам.

По его словам, правительство Нетаньягу при сотрудничестве Бен Гвира хуже, чем сотрудничество Яира Лапида и Мансора Аббаса. Тиби считает, что правительство Нетаньягу с Беном Гвиром — «это худшее, что могло случиться».

Политик пообещал доводить ситуацию к общественности и объяснить, что с одной стороны необходимо усилить арабское представительство в Кнессете, а с другой – «обуздать возможность подъема израильской фашистской партии — религиозного сионизма». Это якобы позволит сохранить стабильность и баланс в политической жизни Израиля.

Ранее «Курсор» сообщал, что глава комитета Сената США сделал предупреждение Нетаниягу перед выборами.