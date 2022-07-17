Завтра в Аводе пройдут внутренние выборы

36 тысяч имеющих право голоса избирателей могут проголосовать на праймериз за Лейбористскую партию в преддверии ноябрьских выборов в Кнессет. «Сила Аводы состоит на фундаменте внутрипартийной демократии», — заявил гендиректор партии.

Завтра десятки тысяч членов партии Авода примут участие во внутренних выборах руководства.

За последний месяц была создана платформа для электронного голосования, чтобы те, кто имеет право участвовать во внутренних выборах, могли сделать это легко, в удобное для них время и в удобном месте.

Для облегчения электронного голосования будет создан специальный колл-центр, который будет оказывать помощь избирателям во время голосования после проверки личных данных.

В выборах партийного руководства могут принять участие около 36 тысяч избирателей.

В прошлый четверг Авода провела успешное испытание методов голосования. Теперь члены партии сосредоточатся на предотвращении возможных сбоев в бесперебойном проведении самого дня выборов.

Генеральный директор партии Нир Розен сказал: «Сила Лейбористской партии состоит на фундаменте внутрипартийной демократии. Пользуясь случаем, я хотел бы призвать всех членов партии воспользоваться возможностями проголосовать в понедельник, сыграть свою важную роль в израильской демократии и повлиять на будущее партии и государства Израиль».

Курсор ранее писал, что Шакед использует последние шансы на спасение Ямины. Глава партии Ямина министр внутренних дел Айелет Шакед в ближайшие дни намерена выступить с публичным заявлением о своих планах касательно будущего партии. Шансы Ямины на получение мест в правительстве продолжают уменьшаться, поскольку большинство опросов в последнее время показали, что партия не сможет преодолеть избирательный порог.