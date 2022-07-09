Опрос: Возглавляемый Нетаниягу блок получит 61 место на выборах

Последний предвыборный опрос показывает, что «Ямина» и «МЕРЕЦ» не смогут пройти в Кнессет, в то время как «Ликуд» получил 36 мест, а «Еш Атид» — 23.

Блок партий, лояльных бывшему премьер-министру Биньямину Нетаниягу, может получить 61 из 120 мест в Кнессете на предстоящих выборах, что позволит ему сформировать правительство, согласно новому опросу, опубликованному в пятницу.

Опрос, проведенный компанией Panels Politics для газеты Maariv, является первым в этом избирательном сезоне, который показал, что блок Нетаниягу может получить большинство, необходимое для создания правительства, без перехода партий на другую сторону.

До 1 ноября, когда израильтяне придут на избирательные участки, остается почти четыре месяца, все может измениться. И хотя опросы общественного мнения в Израиле часто бывают ненадежными, они влияют на принятие решений политиками и избирателями, особенно в преддверии крайнего срока, когда должны быть окончательно сформированы партийные списки.

Пятничный опрос предсказывал, что правая «Ямина» и левая «МЕРЕЦ» — оба члена нынешней коалиции — окажутся ниже порога в 3,25% голосов, необходимого для прохождения в Кнессет.

Если бы выборы состоялись сегодня, партия Нетаниягу «Ликуд» получила бы 36 мест, что является самым сильным результатом за последние недели.

Партия «Еш Атид» временного премьер-министра Яира Лапида станет второй по величине фракцией с 23 местами, а ультраправая партия «Религиозный сионизм», возглавляемая Бецалелем Смотричем, займет третье место с 10 местами.

Кахоль Лаван Бени Ганца заняла бы четвертое место, согласно опросу, с девятью местами. Партия ШАС, возглавляемая Арье Дери, получит восемь мест, а Яадут а-Тора, возглавляемый Моше Гафни, — семь.

Три партии получили по шесть мест — «Авода» Мерава Михаэли, «Объединенный список» Аймана Уде и «НДИ» Авигдора Либермана. Партия Гидеона Саара «Тиква Хадаша» получила пять мест в опросе.

Напомним, что Либерман обрушился с критикой на ультраортодоксов, поломавших дорогостоящую технику в Иерусалиме. «Это сотни нарушителей, которые повреждают оборудование ценой в миллионы и таким образом задерживают открытие новой легкорельсовой линии в Иерусалиме», — написал Либерман на своей странице в Twitter. Также он призвал правоохранителей предъявить обвинения задержанным участникам беспорядков.