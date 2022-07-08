Либерман обрушился с критикой на ультраортодоксов, поломавших дорогостоящую технику в Иерусалиме

Министр призвал полицию и прокуратуру предъявить обвинения задержанным участникам беспорядков и заставить их возместить причиненный ущерб.

Из-за протестов ультраортодоксов задерживается открытие новой линии метротрамвая в Иерусалиме. Как заявил глава минфина Авигдор Либерман, харедим во время протестов повредили дорогостоящее оборудование.

Напомним, что ультраортодоксы против того, чтобы метротрамвай проезжал через их кварталы. Мэрия города недавно объявила, что для проведения строительных работ закроет перекресток Бар-Илан, находящийся в одном из ультраортодоксальных районов.

«Это сотни нарушителей, которые повреждают оборудование ценой в миллионы и таким образом задерживают открытие новой легкорельсовой линии в Иерусалиме», — написал Либерман на своей странице в Twitter.

Также он призвал правоохранителей предъявить обвинения задержанным участникам беспорядков.

Отметим также, что ультраортодоксальные СМИ не раз сообщали о насилии против самих протестующих харедим со стороны арабских охранников стройплощадки.

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