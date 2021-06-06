Опубликована повестка дня пленума Кнессета в среду

Как стало известно, на повестке пленума нет упоминании о приведении к присяге нового правительства.

Кнессет опубликовал повестку пленума для законодательной сессии в среду без какого-либо упоминания о голосовании нового правительства при присяге, что дает понимание о том, что спикер Ярив Левин не будет назначать голосование по формирующейся коалиции на этой неделе.

Об этом сообщает Times of Israel.

Говорят, что Левин взвешивал планирование голосования по утверждению «смены правительства» на среду, если появится разумный шанс помешать формированию потенциального правительства.

Ожидается, что Левин, член партии «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаниягу, объявит вотум доверия в понедельник, 14 июня.

По закону у Левина есть неделя, чтобы запланировать голосование за новое правительство с момента объявления о том, что кандидату удалось собрать коалицию. Лапид сделал это заявление в среду, но Левин использует лазейку, которая позволит ему продлить срок до заседания Кнессета в понедельник.

Ранее Курсор сообщал, что Нетаниягу заявил о крупнейшей фальсификации выборов в истории Израиля. «Мы являемся свидетелями крупнейшего фальсификации выборов в истории государства, на мой взгляд, в истории демократий — люди справедливо чувствуют себя обманутыми», — заявил Нетаниягу.