От мобилизации сбежали больше россиян, чем их было во время наступления на Украину в феврале

За первые семь дней со времени объявления российским президентом владимиром путиным* «частичной мобилизации» из страны сбежало уже больше людей, чем было в группировке российских войск в начале полномасштабного нападения на Украину в феврале этого года.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Твиттере.

В ведомстве констатировали, что произошел значительный отток россиян, люди бежали фактически в панике — ведь очереди на границах начали образовываться уже через пару часов после объявления путина. Хотя точные цифры сбежавших неизвестны, они, вероятно, превышают размер общих сил для вторжения (в Украину), которые россия выставила в феврале 2022 года, заявили в ведомстве.

Отмечается, что среди пытающихся уехать из россии, гораздо больше обеспеченных и хорошо образованных мужчин.

В сочетании с мобилизируемыми резервистами внутренние экономические последствия от уменьшения количества рабочих рук и ускорения «утечки мозгов», по всей видимости, будут становиться все более существенными для россии, добавили в Минобороны.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!