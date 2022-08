Отдыхающие в Крыму россияне показали в сети точное расположение своих ЗРК С-400

Об этом сообщается в Twitter швейцарского исследователя спутниковых снимков Бенджамина Питте.

Независимый OSINT-исследователь обратил внимание на фото базы ПВО, виднеющуюся вдали, опубликованные гражданами России в конце июля.

Фотографии содержали геолокационные отметки, которые позволили аналитику установить, что они были сделаны недалеко от села Молочное в районе Евпатории. «Здесь расположена батарея ПВО: 45.1809403, 33.2317835», — уточнил Питте.

Это далеко не первый подобный случай. Буквально на днях женщина, хвастаясь «защитой» полуострова, раскрыла местоположение российских ПВО.

A new photo confirms the location of the air defense battery near Yevpatoria. The equipment arrived on site around July 20.

Geolocation in the next tweet.

Thanks to @kromark for the help.

1/2 https://t.co/R1GsLIJ6vs pic.twitter.com/It2qzsrvgx

— Benjamin Pittet (@COUPSURE) August 21, 2022