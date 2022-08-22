Отдыхающие в Крыму россияне показали в сети точное расположение своих ЗРК С-400

09:02, Сегодня
Политика, Мировые новости, Новости СНГ
крым фото
Фото: pixabay.com

Установить точное место ПВЛ помогло и то, что фотографии содержали геолокационные отметки, отмечает эксперт

Россияне, которые отдыхали в оккупированном Крыму, выставили в соцсетях фото системы противовоздушной обороны С-400 армии рф* под Евпаторией.

Об этом сообщается в Twitter швейцарского исследователя спутниковых снимков Бенджамина Питте.

Независимый OSINT-исследователь обратил внимание на фото базы ПВО, виднеющуюся вдали, опубликованные гражданами России в конце июля.

Фотографии содержали геолокационные отметки, которые позволили аналитику установить, что они были сделаны недалеко от села Молочное в районе Евпатории. «Здесь расположена батарея ПВО: 45.1809403, 33.2317835», — уточнил Питте.

Это далеко не первый подобный случай. Буквально на днях  женщина, хвастаясь «защитой» полуострова, раскрыла местоположение российских ПВО.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Тали Малкина
ТЭГИ: