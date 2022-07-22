Врач Байдена рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом президента США

Врач Байдена сказал, что температура президента вернулась к норме, и он продолжает испытывать насморк, усталость и время от времени кашель через день после постановки диагноза COVID-19.

Симптомы COVID-19 президента США Джо Байдена «улучшились», но в четверг вечером у него поднялась температура до 99,4°F, написал его врач Кевин О’Коннор в меморандуме, опубликованном в пятницу в The Hill .

О’Коннор сказал, что температура Байдена вернулась к норме после того, как Байден принял тайленол, и что президент продолжает испытывать насморк, усталость и время от времени кашель.

«Сегодня утром его голос стал глубже. Его пульс, кровяное давление, частота дыхания и насыщение кислородом остаются совершенно нормальными на комнатном воздухе», — написал О’Коннор.

Врач сказал, что Байден «хорошо» переносит противовирусный Паксловид и что он продолжит курс, как и планировалось. О’Коннор добавил, что Байден продолжит пить воду, принимать тайленол и использовать ингалятор по мере необходимости.

Это заявление является первым обновлением от врача Байдена с четверга, когда Белый дом объявил, что у Байдена положительный результат на COVID-19.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у президента «очень легкие симптомы. Он начал принимать Паксловид».

Байден «изолируется в Белом доме и продолжит в полной мере выполнять все свои обязанности в течение этого времени», добавила Жан-Пьер. «Сегодня утром он связывался с сотрудниками Белого дома по телефону и примет участие в запланированных встречах в Белом доме этим утром по телефону и через Zoom из резиденции», — сказала она.

Напомним, что Модерна протестирует в Израиле новую вакцину от COVID-19.