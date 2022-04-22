Озвучены колоссальные потери российской армии в войне с Украиной: какие цифры скрывает путин

Украинские защитники по состоянию на 22 апреля ликвидировали около 21200 российских военных. Оккупационные войска рф* ежедневно теряют своих бойцов в войне, при этом их близкие даже не получают тела солдат, так как их просто бросают вдоль дорог и в лесах.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.

Также ВСУ уничтожили 838 вражеских танков, боевых бронированных машин — 2162, артиллерийских систем — 397, РСЗО — 138, средств ПВО — 69, самолетов – 176, вертолетов – 153, автомобильной техники – 1523, кораблей/катеров – 8, цистерн с ГСМ – 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 172, специальной техники – 27, пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Стоит также добавить, что в рф скрывают свои потери. Несмотря на то, что многие родственники солдат уже начали беспокоиться, что те долго не выходят на связь, российской пропаганде пока удается убеждать людей, что «раз не выходят на связь — значит, все хорошо».

Курсор ранее писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.