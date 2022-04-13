Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине

Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение. Он попросил направить танки, самолёты, а также артиллерийские орудия.

Сегодня, 13 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Запада на английском языке. В обращении он призвал страны направить Украине вооружения для войны с россией.

Зеленский обозначил некоторые конкретные позиции. Украине необходимы артиллерийские орудия и снаряды, реактивные системы залпового огня (Град, Ураган или аналоги), БТР, танки Т-72 или аналоги, ЗРК (С-300, БУК или аналоги), а также боевые самолёты.

Президент Украины заявил, что россия не намерена останавливаться на Украине.

«Пропагандистская машина путина открыто заявляет, что Европа является «следующей логической целью» после Украины. Чтобы продолжать героически защищать мир от российской агрессии, Украине нужен конкретный список оружия», — сказал Зеленский.