Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине

Сегодня, 13 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Запада на английском языке. В обращении он призвал страны направить Украине вооружения для войны с россией.
Зеленский обозначил некоторые конкретные позиции. Украине необходимы артиллерийские орудия и снаряды, реактивные системы залпового огня (Град, Ураган или аналоги), БТР, танки Т-72 или аналоги, ЗРК (С-300, БУК или аналоги), а также боевые самолёты.
Президент Украины заявил, что россия не намерена останавливаться на Украине.
«Пропагандистская машина путина открыто заявляет, что Европа является «следующей логической целью» после Украины. Чтобы продолжать героически защищать мир от российской агрессии, Украине нужен конкретный список оружия», — сказал Зеленский.
Курсор ранее писал, что россия незаконно вывезла полмиллиона украинцев. Владимир Зеленский в ходе выступления перед парламентом Эстонии рассказал о демографической катастрофе в Украине — мирных граждан незаконно вывозят из страны и насильно переселяют на дальний восток.
Также сообщалось, что появилось видео, на котором ВСУ превращают еще один российский танк в металлолом. Удачный выстрел удалось снять на видео. На опубликованных в сети кадрах можно заметить, как ракета разворотила башню танка.
Кроме того, Израиль открыл гуманитарный воздушный мост для помощи Украине. Израильтяне продолжают помогать Украине, которая противостоит российской агрессии. На этот раз посол Израиля в Украине рассказал о новой партии гуманитарной помощи, которую приготовило еврейское государство.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!