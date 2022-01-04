ПА: Аббас добивается реализации «права на возвращение»

Кабмин ПА призывает сделать все для того, чтобы создать государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

В понедельник кабинет министров Палестинской автономии (ПА) заявил, что он полностью поддерживает политические шаги председателя ПА Махмуда Аббаса на международной арене с целью установления законных национальных прав палестинцев, включая право на самоопределение, создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме и «право на возвращение беженцев».

Об этом пишет Arutz Sheva.

В заявлении, опубликованном по окончании еженедельного заседания в Рамалле, кабинет министров ПА призвал дружественные государства созвать международную мирную конференцию для выхода из тупика в мирном процессе и создания политического пути, который спасет решение о двух государствах от попыток Израиля ликвидировать его путем «урегулирования» и приведет к выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2334, которая отрицает «законность поселений на территориях, оккупированных в 1967 году».

Кроме того, кабинет министров ПА направил срочные письма в международные организации с требованием оказать давление на Израиль с целью немедленного освобождения заключенного тюрьмы безопасности Хишама Абу Хаваша, который проводит голодовку уже 140 дней, заявив при этом, что израильское правительство несет полную ответственность за его жизнь.

Курсор ранее писал, что Израиль выплатит 100 миллионов шекелей ПА. Министр обороны Израиля Бенни Ганц утвердил ряд мер в пользу Палестинской автономии после встречи с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

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