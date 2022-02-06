Парламентарии ОАЭ посетят Кнессет в Израиле

Микки Леви заявил, что надеется, что этот визит приведет к расширению сотрудничества между Кнессетом и Федеральным национальным советом, состоящим из 40 членов, и, в конечном итоге, с другими парламентами арабского мира.

В понедельник в Кнессет с визитом прибудет делегация членов парламента Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом пишет JPost.

Депутаты встретятся со спикером Кнессета Микки Леви, примут участие в заседании комитета Кнессета по иностранным делам и обороне, а также будут приняты группой дружбы Израиль-ОАЭ и фракцией Кнессета по продвижению Авраамовых соглашений.

Д-р Али Рашид Аль Нуайми, председатель комитета по обороне, внутренним делам и иностранным делам в Федеральном национальном совете ОАЭ, должен возглавить делегацию. Он известен своей умеренностью и позитивным отношением к Израилю.

Когда президент Ицхак Герцог посетил ОАЭ на прошлой неделе, он привез с собой членов Кнессета от коалиции и оппозиции, которые возглавляют группу дружбы Израиль-ОАЭ.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ОАЭ сообщили о перехвате минимум трех вражеских беспилотников.

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