Парламентарии ОАЭ посетят Кнессет в Израиле

В понедельник в Кнессет с визитом прибудет делегация членов парламента Объединенных Арабских Эмиратов.
Об этом пишет JPost.
Депутаты встретятся со спикером Кнессета Микки Леви, примут участие в заседании комитета Кнессета по иностранным делам и обороне, а также будут приняты группой дружбы Израиль-ОАЭ и фракцией Кнессета по продвижению Авраамовых соглашений.
Д-р Али Рашид Аль Нуайми, председатель комитета по обороне, внутренним делам и иностранным делам в Федеральном национальном совете ОАЭ, должен возглавить делегацию. Он известен своей умеренностью и позитивным отношением к Израилю.
Когда президент Ицхак Герцог посетил ОАЭ на прошлой неделе, он привез с собой членов Кнессета от коалиции и оппозиции, которые возглавляют группу дружбы Израиль-ОАЭ.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что ОАЭ сообщили о перехвате минимум трех вражеских беспилотников.
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