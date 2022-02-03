ОАЭ сообщают о перехвате минимум трех вражеских беспилотников

О этом стало известно сегодня, 3 февраля. В Объединенных Арабских Эмиратах сообщили о том, что беспилотники были обнаружены над населенными районами.

Объединенные Арабские Эмираты перехватили и уничтожили минимум три БПЛА, проникших в воздушное пространство страны Персидского залива над ненаселенными районами.

Об этом сообщило в четверг вечером министерство обороны страны.

Сообщается, что перехваченные беспилотники могут быть не единственными, которые незаконным путем проникли на территорию страны.

На данный момент местные специалисты проводят расследование, чтобы определить назначение беспилотников, а также их отправителей.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским джихадистам.

Войска возглавляемой США коалиции, действующей в Сирии, высадились ночью в среду на северо-западе Сирии в поисках разыскиваемых террористов, что привело к столкновениям.

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