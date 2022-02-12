Пентагон: министр обороны США поговорил с российским коллегой

Министр обороны Ллойд Остин обсудил с Шойгу «наращивание российских сил в Крыму и вокруг Украины». Разговор состоялся в преддверии беседы президентов обоих стран, которая также запланирована на субботу.

Министр обороны США Ллойд Остин в субботу поговорил со своим российским коллегой Сергеем Шойгуном. И они обсудили наращивание Россией войск в Крыму и вокруг Украины, сообщил Пентагон.

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин планируют поговорить по телефону позже в субботу после того, как США и их союзники предупредили, что Россия может вторгнуться в Украину в любой момент.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну. Министерство иностранных дел Израиля и Посольство Израиля в Украине призывают израильских граждан, находящихся на территории Украины, пересмотреть необходимость пребывания в этой стране и в любом случае избегать приближения к зонам повышенной опасности.

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