Зеленский: россияне сегодня выпустили по Украине 36 ракет, большинство сбила ПВО

Только за первую половину суток 22 октября войска рф* выпустили по Украине 36 ракет, большинство из них сбили силы противовоздушной обороны Украины.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Телеграме.

Глава Украины отметил, что агрессор продолжает терроризировать страну. С ночи враг совершил массированную атаку: 36 ракет, большинство которых сбито, добавил Зеленский. Он также поблагодарил службы ПВО за работу. А также назвал героями и выразил благодарность энергетикам и службам, которые работают сейчас на местах попадания и восстанавливают инфраструктуру.

Также Президент обнародовал фотографию, на которой зафиксированы последствия вражеской атаки. По его словам, это только один из примеров того, как враг пытается сломать украинцев.

«Это подлые удары по критически важным объектам. Характерна тактика террористов. Мир может и должен остановить этот террор», — подчеркнул Зеленский.

«Курсор» ранее уже информировал, что утром 22 октября российская федерация снова нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. «Прилеты» зафиксированы в Луцке, Ровном, Хмельницком и Одесской области. Жители некоторых регионов остались без света и водоснабжения.

Также «Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!