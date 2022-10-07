Перехват разговора: 65 мобилизованных рф исчезли уже на второй день по приезде в Украину

Украинская разведка перехватила очередной разговор российского захватчика, во время которого он жалуется жене на невыносимую ситуацию, на пребывание под постоянным огнем.

В перехваченном разговоре солдат рф* рассказывает о том, что 65 мобилизованных исчезли буквально на второй день по прибытии на фронт.

Об этом в Телеграме сообщает пресс-служба Главного управления разведки. “У нас 65 человек пропали вот из этих — мобилизованных. Только приехали – и вот на другой день пропали”, – рассказал захватчик.

Отметим, что Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 7 октября ликвидировали около 61 тысячи 680 российских захватчиков, что на 350 человек больше по сравнению с предыдущими сутками. И это только официально подтвержденные факты, реальное число убитых россиян может быть намного выше.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!