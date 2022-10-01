Перехват разговора российских солдат: Мы в кольце. Живым отсюда никто не выйдет

Главное управление разведки Минобороны перехватило разговор российского захватчика, позвонившего из Украины домой, чтобы попрощаться с женой.

Российские солдаты, которые казались зажатыми в «кольце» бойцами ВСУ и не имеют больше путей к отступлению, звонят домой, чтобы попрощаться. Солдаты рф* говорят близким, что шансов выбраться почти нет, а их командование не собирается их выручать и просто бросило умирать.

Об этом ГУР Минобороны Украины сообщило в Фейсбуке.

Российский военный, разговор которого записали разведчики, находится в тяжелом моральном состоянии, но просит жену никому об этом не говорить. «Мы в кольце, Люба, нам… скоро. Я просто позвонил попрощаться», — говорит захватчик.

Отметим, что в окружении в Лимане Донецкой области находятся более 5 тысяч российских военных, рассказал ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По состоянию на утро 1 октября: военные россии, базирующиеся в Лимане, обратились к своему руководству с просьбой выйти, но получили отказ.

Теперь россияне, вероятно, будут пытаться прорваться или сдадутся в плен. Также, как подчеркнул Гайдай, почти все пути отхода или подвоза боеприпасов перекрыты.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!