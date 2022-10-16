Пережившая Холокост сенатор открыла первое заседание парламента Италии

Политик, пережившая Холокост, во время выступления восхитилась «символической ценностью» совпадения исторического момента, свидетелем которого является Италия.
Об этом 16 октября сообщает worldisraelnews.
Лилиана Сегре отметила, что председательствует в Сенате, поскольку Италия скоро отмечает 100-летие Марша на Рим, который привел к власти Бенито Муссолини, фашистского диктатора. Она напомнила, что война снова бушует в Европе из-за вторжения россии* в Украину.
«Сегодня я особенно тронута ролью, которую уготовила мне судьба», — сказала Сегре.
В этом октябре месяце, который знаменует собой столетие Марша на Рим, положившего начало фашистской диктатуре, ей выпало временно принять на себя обязанности президента итальянского Сената. В своей речи Сегре вспомнила о былых законах, которые запрещали еврейским детям, подобным ей, посещать школу.
«Не могу не чувствовать своего рода головокружение, вспоминая, что в 1938 году была вынуждена из-за расистских законов оставить свою школьную скамью пустой в начальной школе. Сегодня оказалась на самой престижной скамье Сената», – заявила она.
Депутат была одной из немногих итальянских детей, переживших массовую депортацию в нацистский лагерь смерти. Женщина часто в последнее время рассказывала итальянским школьникам о Холокосте. Ее защита побудила президента Серджо Маттареллу назначить ее пожизненным сенатором в 2018 году, когда Италия отметила годовщину введения расовых законов фашистской эпохи, дискриминирующих евреев.
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