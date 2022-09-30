Еврейка будет посвящена в рыцари за помощь сефардским евреям в получении гражданства Испании

В следующем месяце еврейка из Сиэтла будет посвящена в рыцари за ее усилия по оказанию помощи евреям в возвращении к своим корням.

Дорин Альхадефф была первой американской еврейкой, получившей испанское гражданство в соответствии с законом Испании 2015 года, которая репатриировала сефардских евреев со всего мира. Теперь она будет посвящена в рыцари испанской монархией за помощь другим в получении такого же гражданства, сообщила газета Seattle Times.

Альхадефф, 72-летняя агент по недвижимости из Сиэтла, будет посвящена в рыцари по приказу королевы Изабеллы Католической в ​​следующем месяце. С момента получения испанского гражданства в 2016 году Альхадефф помог людям по всему миру, от Греции до Гонконга, пройти процесс подачи заявления. Наряду с руководством синагоги и Федерацией еврейской общины Испании, или FCJE, она также помогала членам Сиэтлской конгрегации Эзра Бессарот, ортодоксальной сефардской общины, которая «твердо придерживается традиций острова Родос», сертифицировать свои исследования наследия.

«Я думаю, что это показывает невероятные перспективы», — сказала Альхадефф Seattle Times о своем предстоящем рыцарском звании.

Орден, по которому Альхадефф будет посвящена в рыцари, назван в честь королевы Кастилии Изабеллы I — той самой королевы Изабеллы, которая вместе со своим мужем королем Фердинандом II Арагонским осуществляла испанскую инквизицию и издала декрет Альгамбры, изгнавший евреев из Испании.

Альхадефф провела большую часть своей жизни, активно участвуя в местной сефардской общине. Она помнит, как ее бабушка и дедушка, тети и дяди говорили дома на ладино или иудео-испанском. В 2013 году она основала Сиэтлскую сефардскую сеть, целью которой является предоставление культурных программ и мероприятий для сообщества, а также ресурсы для людей, желающих получить испанское или португальское гражданство. Муж Альхадефф, Джозеф, также входит в правление Сиэтлской сефардской сети.

Только около четверти людей, подавших заявление на получение испанского гражданства в соответствии с законом 2015 года, получили его — 36 000 из 153 000 по состоянию на январь. Португалия, в которой действует аналогичный закон, натурализовала 54 000 человек, но поскольку российский олигарх Роман Абрамович получил через него португальское гражданство, что вызвало споры по поводу процесса натурализации в начале этого года, требования закона стали более строгими. Кандидатам теперь требуется «эффективная связь с Португалией», например, история предыдущих визитов в страну или наследство имущества.

Процесс подачи заявления на гражданство Испании длительный и сложный: те, кто подает заявление, должны доказать свое сефардское происхождение и пройти тесты на испанский язык, культуру и ценности в Институте Сервантеса, который имеет всего четыре офиса в США. Потенциальные граждане также должны заверить свои документы у нотариуса в Испании.

Испания также временно приостановила процесс подачи заявок в 2021 году из-за опасений мошенничества. Закон требует одобрения парламента, чтобы возобновить процесс.

В Сиэтле проживает около 5000 евреев-сефардов, третье по величине сефардское население в США. Сефардская община города теперь включает людей из таких стран, как Марокко, Иран, бывший Советский Союз, Израиль и Мексика, но в первые годы 20-го века сефардские иммигранты были преимущественно турецкого или родеслинского происхождения.

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