«Помню, как родители плакали»: Яир Лапид рассказал о семейной трагедии

Премьер-министр Яир Лапид вспомнил о гибели своей сестры в ДТП, рассказывая об усилиях правительства по повышению безопасности дорожного движения. О трагической новости он узнал от родителей.

Министр транспорта и безопасности дорожного движения Мейрав Михаэли 18 сентября представила в кабинет министров предложение по усилению нашей борьбы с дорожно-транспортными происшествиями. Обсуждения этой темы напомнили руководителю правительства о смерти сестры в аварии.

На еженедельном заседании Кабинета министров в воскресенье Лапид сделал соответствующее заявление, пишет 7 Israel National News.

Глава правительства отметил, что каждая авария, о которой слышат граждане в средствах массовой информации, психологически разрывает семью на части. Лапид назвал ужасным тот факт, что многие из этих ДТП можно было предотвратить, если бы правильную работу проделали эффективно.

«Эта борьба в нашей душе. Я помню момент, когда я пришел домой, а мои родители стояли у входа. Они ждали меня, плакали, а мне сказали, что 24-летняя сестра погибла в аварии», – заявил на заседании чиновник.

В последние годы другим странам удалось снизить количество несчастных случаев со смертельным исходом на двузначные числа, потому что они действовали должным образом. Сейчас это правительство осуществляет изменения и собирается работать в данном направлении.

Затронул на заседании Лапид и другие темы. Он намерен отправиться в США на Генеральную Ассамблею ООН, где проведет встречи с политиками разных стран. Глава израильского правительства рассказал об усилиях по продолжению успешного форума в Негеве, на котором Израиль и пять арабских государств договорились развивать региональное сотрудничество. Готовится решение об официальном оформлении и финансировании рабочих групп для форума в Негеве, которые создали в прошлом году вместе с США, ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Египтом.

Ранее «Курсор» сообщал, что глава минтранспорта прокомментировала возобновление движения на главном тель-авивском шоссе Аялон.