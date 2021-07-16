Помощник госсекретаря США: я никогда не видел ПА в худшем положении

Хади Амр прибыл в Израиль для того, чтобы провести ряд встреч с палестинскими и израильскими чиновниками.

Чиновник США Хади Амр предупредил израильских чиновников во время его переговоров в Иерусалиме на этой неделе, что Палестинская администрация сталкивается с опасными экономическими и политическими кризисами.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Амр, заместитель помощника госсекретаря по израильско-палестинским делам, прибыл в регион в воскресенье, где встретился с помощниками председателя ПА и высокопоставленными правительственными чиновниками в Рамалле, а затем встретился с израильскими официальными лицами в Иерусалиме и Тель-Авиве.

Израильские официальные лица, которые присутствовали на встречах с Амром или были проинформированы об этом, сказали, что он подчеркнул, что вернулся из Рамаллы очень обеспокоенным.

«Я никогда не видел, чтобы ПА находилась в худшем положении», — сказал Амр.

Израильские официальные лица добавили, что Амр сказал им, что сочетание финансового и политического кризисов ставит ПА в очень опасное положение.

Амр также предложил ряд мер, которые израильское правительство может предпринять, чтобы помочь палестинской экономике и бюджету Палестинской автономии.