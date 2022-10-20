Посол Украины надеется на увеличение помощи Израиля после выборов

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что надеется на увеличение помощи от Израиля после формирования нового правительства в стране.

Об этом он заявил в эфире национального украинского телемарафона.

Он предположил, что позиция премьера Яира Лапида — проукраинская, но у него нет большинства в кабинете и он не может принять единолично решения, которые нужны Украине немедленно. При этом посол надеется, что в скором будущем Израиль будет помогать Украине в войне рф* «намного больше и именно теми системами, которые интересуют украинцев».

Дипломат добавил, что следующие выборы в Кнессет Израиля состоятся через 10 дней. Разницу в заявлениях министра по делам диаспоры Нахмана Шая, выступившего за предоставление военной помощи Украине, и министра обороны Бенни Ганца, выступившего против такого шага, посол объяснил тем, что нынешнее правительство состоит из восьми партий, которые сейчас критикуют друг друга и чьи позиции во многом не совпадают.

В то же время, Корнийчук предостерег от ожидания немедленной помощи от Израиля в случае принятия соответствующего решения, учитывая тот факт, что мощности производства страны не предполагают большого экспорта.

«Если вы посмотрите в историю, то очень мало стран на сегодняшний день получали израильское оружие. Это Азербайджан частично, сейчас Чехия заключила соглашение о поставках определенных систем, но они их еще не получали. Поэтому ожидать, что изменение позиций Израиля приведет к немедленной помощи нашей стране, не стоит. Их важность, их рынок весь очень сильно переоценен нами, к сожалению», – отметил посол Украины.

«Курсор» писал ранее, что массированные ракетные удары по Украине 10-11 октября свидетельствуют о том, что президент российской федерации владимир путин начал новый этап войны: дистанционное уничтожение критически важной инфраструктуры, жилых домов и убийства мирного населения неизбирательным образом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!