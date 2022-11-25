«Повар» путина рассказал, как россия влияла на выборы в США, Германии и Франции

Журналисты из финской газеты Helsingin Sanomat спросили у главы чвк «вагнер» евгения пригожина о том, намерена ли россия вмешиваться в выборы в странах Евросоюза, в том числе в Финляндии. Этот вопрос у издания возник на фоне того, что недавно пригожин прокомментировал тему вмешательства в выборы в США.

Об этом сообщили в пресс-службе пригожина.

По словам «повара» путина, россия не вмешивалась в американские выборы напрямую, но «корректировала мнение избирателей и вводила поправки в предпочтения населения, как это делают снайперы». Он утверждает, что информационное поле США на самом деле не помогает волеизъявлению простого населения, а содействует кланам. По его мнению, последние на протяжении многих лет вмешивались в выборы в рф.

«Поэтому наше «вмешательство» – это алаверды. Что касается Европы, конечно же, мы на стороне Макрона, а в Германии были против Ангелы Меркель. Если говорить о Финляндии, то мы не планируем вмешиваться в финские выборы. Финляндия, на мой взгляд, крайне аккуратно ведет свою внешнюю политику в отношении россии. И за это вам отдельное спасибо», – заявил пригожин.

Он добавил, что если члены мирового сообщества подпишут меморандум «О невмешательстве в выборы друг друга», то он будет уважать это решение. Также он сказал, что если примут решение о выдаче людей, которые вмешивались в выборный процесс, то он поддерживает инициативу передачи себя же «в руки американцев».

«Но прошу учесть, что за вмешательство в российские выборы рассчитываю на передачу Барака Хуссейна Обамы II 4.08.1961 года рождения в руки российского правосудия», – добавил пригожин.

Ранее мы рассказывали, что популярность главы чвк «вагнер» в рф становится опасной для путина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!