Правительство обнародовало план по снижению налогов и снижению стоимости жизни

Беннет пообещал снизить налоги для среднего класса и работающих семей, чтобы внести свой вклад в развитие общества.

Правительство объявила о плане по борьбе с ростом стоимости жизни на сумму 4,4 миллиарда шекелей, который включает в себя комплекс мер по снижению налогов для работающих семей и по снижению цен на энергоносители и основные продукты питания.

Об этом пишет Times Of Israel.

План был представлен на совместной пресс-конференции в Иерусалиме премьер-министром Нафтали Беннетом, министром финансов Авигдором Либерманом и министром экономики Орной Барбивай.

Этот шаг был объявлен всего через неделю после усиления общественного давления в ответ на планы производителей повысить цены на продукты питания и потребительские товары, а также на намерение правительства повысить цены на энергию и бензин, последнее из которых уже вступило в силу.

Курсор ранее писал, что Беннет пообещал сделать все для того, чтобы снизить стоимость жизни в Израиле. Премьер-министр на заседании кабинета министров коснулся стоимости жизни и заявил, что министры должны сделать все, чтобы усилить конкуренцию производителей в Израиле, открыв дорогу иностранным компаниям.

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