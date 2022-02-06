Беннет пообещал сделать все для того, чтобы снизить стоимость жизни в Израиле

Премьер-министр на заседании кабинета министров коснулся стоимости жизни и заявил, что министры должны сделать все, чтобы усилить конкуренцию производителей в Израиле, открыв дорогу иностранным компаниям.

Премьер-министр Нафтали Беннет в начале еженедельного заседания кабинета министров в воскресенье упомянул о стоимости жизни и волне роста цен, и сказал, что в течение нескольких дней будут представлены меры по сдерживанию инфляции.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«В ближайшие дни мы представим общественности ряд мер, направленных на смягчение стоимости жизни в стране. Я надеюсь, что это скоро даст эффект, особенно в отношении цен на продукты питания. Это вещи, которые будут иметь немедленный эффект. Уже принят ряд мер по сдерживанию роста цен, касающихся маркетинговых сетей и импортеров, и я хотел бы поблагодарить за это министра финансов и министра экономики», — начал Беннет.

Премьер-министр заявил: «Хотя глобальный рост цен бьет по Израилю относительно умеренно по сравнению с другими странами, мы все равно ощущаем его, потому что он влияет на цены, которые уже изначально высоки. Я рад видеть, что общественность понимает важность разумного и критического отношения к потреблению. Но в то же время мы как правительство уже открываем барьеры и увеличиваем конкуренцию».

«В конечном счете, то, что снижает цены и улучшает обслуживание, всегда одно и то же — конкуренция, конкуренция, конкуренция. Здесь я хочу обратиться к правительственным министерствам — нам нужно ослабить регулирование и открыть экономику для конкуренции. Не бойтесь, будьте смелее. Хороший стандарт для немцев или шведов, возможно, достаточно хорош и для израильтян. Разница в 150% в цене на зубную пасту, например, не оправдана. Я помню, что, будучи министром экономики, я снизил цену на сыр. Каким образом? Я открыл рынок сыра для импорта и конкуренции, сыр пришел из Польши, а также снизил цены на израильские сыры».

Курсор также писал, что Лапид прокомментировал повышение цен на продукты в Израиле. Министр иностранных дел о стоимости жизни: «COVID-19 поднял цены во всем мире, но здесь этот вопрос игнорировался годами. Первая причина в том, что у нас не было государственного бюджета на три года, вторая причина — коронавирус, а третья причина — цинизм сетей и импортеров, которые воспользовались ситуацией»

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