Правящая фракция ПА призывает выслать венгерского посла в Рамалле

Глава комитета по международным отношениям движения ФАТХ, заявил, что его группа «не считает целесообразным, чтобы партнеры оккупации оставались» в Рамалле.

Правящая фракция ФАТХ призвала Палестинскую автономию выслать из страны главу представительства Венгрии в Рамалле Чабу Рада в знак протеста против недавнего соглашения, подписанного между Региональным советом Самарии и венгерским городом Хевиз.

Соглашение о городах-побратимах, которое было впервые подписано в 2017 году, предусматривает сотрудничество в области финансов, промышленности и туризма между советом поселений и Хевизом, известным туристическим центром, расположенным вблизи озера Хевис, второго по величине термального озера в мире.

Последнее соглашение направлено на дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя сторонами, и ожидается, что делегация из венгерского города вскоре посетит регион Самарии.

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