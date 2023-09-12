Председатель БАГАЦа Хают бросила вызов адвокату, представляющему правительство

Она заявила, что стандарт разумности существует десятилетиями.

Председатель Верховного суда судья Эстер Хают перешла в атаку и бросила вызов адвокату Илану Бомбаху, представляющему правительство.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Это касается полного запрета, который накладывает закон на способность судов пересматривать решения правительства и министров на основе стандарта разумности. По ее словам, в прошлом многие израильтяне могли быть защищены от необоснованного решения министерства благодаря стандарту разумности.

Она добавила, что подобные дела до сих пор находятся на рассмотрении судов. Однако гражданам больше не к кому обратиться. Хают добавила, что стандарт разумности существует десятилетиями.

"По крайней мере, 40 лет, если не с момента возникновения государства, и вы блокируете каждый суд в предоставлении помощи истцам и говорите, что суд даже не может рассматривать это дело. Есть тысячи отдельных решений, которые принимают министры, решений, влияющих на повседневную жизнь граждан, и граждане, которые сообщают в суды о необоснованных решениях, но не могут доказать, что были использованы неправомерные соображения. Большую часть времени мы не вмешиваемся, но иногда есть причины сделать это. Однако сегодня закон не позволяет каждому суду страны сделать это", – добавила она.

Ранее мы писали, что во время исторических слушаний в Верховном суде вспыхнул скандал из-за юриста, представляющего правительство.