В ходе исторических слушаний в Верховном суде вспыхнул скандал из-за юриста, представляющего правительство

Оппозиционная партия раскритиковала «антисионистское» правительство за преуменьшение значения Декларации независимости.

Ведущая оппозиционная партия "Еш Атид" заявила, что правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу разрушает основополагающие принципы Израиля после того, как частный адвокат, представляющий правительство на сегодняшних слушаниях в Верховном суде, поставил под сомнение "поспешную" Декларацию независимости страны.

В сообщении в Twitter «Еш Атид» обвинила представителя правительства в том, что он «идет против Декларации независимости».

«Нет более ясного доказательства того, что в Израиле существует антисионистское, антиизраильское, антидемократическое правительство, которое сожжет страницы истории и очернит основателей государства, и всё это из презренных политических соображений», — продолжила партия.

В ходе слушаний Илан Бомбах, юрист, представляющий правительство, поставил под сомнение авторитет Декларации независимости, которая считается руководящим документом, но не имеет юридической силы.

«Поскольку 37 человек были уполномочены подписать поспешную Декларацию независимости, которая в последний момент все еще находилась на стадии проекта, она должна связывать руки людям, пришедшим позже?» — обратился Бомбах к суду.

«Можно ли было представить, чтобы люди, которые так и не были избраны, эти 37 человек, члены Временного совета, невольно создали для нас документ, называемый конституцией, и который будет связывать руки всем будущим поколениям? Это немыслимо», — заявил Бомбах, вызвав этими словами негодование у оппозиции.

Напомним, что сегодня проходят одни из самых важных слушаний в Верховном суде в истории страны. Организации гражданского общества обратились в суд с ходатайством об отмене правительственного закона о «разумности».

Курсор писал, что Бен-Гвир прокомментировал заявление СМИ о возобновлении переговоров по судебной реформе.