Премьер-министр Иордании: Мы никогда не относились к Ирану, как к угрозе

Иордания никогда не рассматривала Иран как угрозу своей национальной безопасности, заявил премьер-министр Иордании Бишер Хасауна в воскресенье в интервью BBC Arabic, несмотря на то, что ранее король Иордании Абдалла II и представители органов безопасности страны утверждали обратное.
Иорданский премьер-министр затронул вопрос контрабанды наркотиков вдоль северной границы Иордании с Сирией, заявив, что наблюдается рост контрабандных операций. Иордания ведет переговоры с сирийскими властями по этому вопросу.
На вопрос, насколько эта контрабандная деятельность связана с Ираном, Хасаунех сказал в интервью, что существует сеть контрабанды, протянувшаяся через весь регион, которая «способствует финансированию тех, кто вкладывает деньги в эту торговлю».
Хасавнех подчеркнул, что российские силы обеспечивали безопасность на юге Сирии в рамках ряда соглашений, и предположил, что недавнее изменение приоритетов в связи с вторжением в Украину привело к сокращению присутствия российских сил в этом районе, что привело к увеличению контрабандных операций.
Курсор ранее писал, что Лапид поговорил с королем Иордании Абдаллой II. Состоялся телефонный разговор премьер-министра Яира Лапида и короля Иордании Абдаллы II. Лапид поздравил короля Иордании и граждан Хашимитского королевства с праздником Курбан-байрам и выразил соболезнования от имени правительства Израиля в связи с катастрофой из-за утечки газа в Акабе.
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