Лапид поговорил с королем Иордании Абдаллой II

В ходе беседы лидеры обсудили необходимость укрепления и углубления сотрудничества и отношений между Израилем и Иорданией, предстоящий визит президента США Байдена.

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Яира Лапида и короля Иордании Абдаллы II. Лапид поздравил короля Иордании и граждан Хашимитского королевства с праздником Курбан-байрам и выразил соболезнования от имени правительства Израиля в связи с катастрофой из-за утечки газа в Акабе.

Об этом сообщает телеграм-канал Израиль по-русски.

«Король Абдалла поздравил премьер-министра Лапида со вступлением в должность и пожелал успехов», — написали на канале.

Сообщается, что во время разговора политики обсудили необходимость укрепления и углубления сотрудничества и отношений между Израилем и Иорданией, предстоящий визит президента США Байдена, а также региональные проблемы и перспективы.

Ранее наш сайт сообщал, что СМИ озвучили шансы партии Тиква Хадаша на предстоящих выборах. Если партия «Тиква Хадаша» Гидеона Саар не преодолеет порог, его голоса будут аннулированы. Одной партии в нынешнем коалиционном блоке может быть достаточно не пройти порог, чтобы обеспечить возвращение к власти главы оппозиции Биньямина Нетаниягу.

Кроме того, редакция Курсора писала, что блок Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Последний опрос впервые показывает, что блок во главе с лидером «Ликуда» Биньямином Нетаниягу получит 61 место на предстоящих выборах, что позволит бывшему премьер-министру сформировать узкое правое правительство.