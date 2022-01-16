Пресс-секретарь президента РФ заявил, что не даст гарантий о ненападении на Украину

Песков заявил, что НАТО не должны принимать Украину, так как это может стать поводом для размещения оружия на украинское территории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не дал гарантий, что Москва не разместит наступательные вооружения в Украине.

По данным Bloomberg, об этом говорится в расшифровке интервью, которую планируется опубликовать в воскресенье.

Песков сказал, что он «не говорит о военных действиях» в смысле выдвижения ультиматума, и призвал НАТО никогда не принимать Украину. В то же время он сказал: «Я не говорю, что наступательное оружие не должно быть размещено на украинской территории».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что располагает информацией о том, что Россия активно работает над созданием потенциального обоснования для «агрессии» и «вторжения» в Украину.

Нед Прайс, пресс-секретарь Государственного департамента США, заявил, что нет необходимости вводить санкции, если Россия выберет путь дипломатии для урегулирования ситуации в Украине.

Курсор ранее писал, что Россия пытается оправдать вторжение в Украину. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в субботу, что Россия ведет кампанию дезинформации, чтобы дестабилизировать ситуацию и оправдать вторжение в Украину.

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