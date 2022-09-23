Президент Евросовета с трибуны ООН разоблачил российскую ложь

Президент Европейского Совета Шарль Мишель обвинил текущее руководство российской федерации* в попытках разрушить мировой порядок и в ведении колониальной войны на уничтожение против Украины. Он также разоблачил российскую пропагандистскую ложь, которую кремль пытается распространять по всему миру.

Об этом президент Европейского Совета заявил сегодня в Нью-Йорке, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, кремль ведет грубую гибридную войну, которая несет насилие и ядовитую ложь. Они говорят, что безопасность россии годами подвергалась угрозам со стороны Запада. Но это неправда, заверил он. Кремль пытается мобилизоваться, представляя весь мир в образе условного врага. Но ведь абсолютно никто не угрожал, не атаковал и не вторгался в россию.

«Еикто, абсолютно никто в Европе, не хотел иметь конфликт с россией. Мы заинтересованы только в распространении безопасности и состоятельности для всех», – заметил Шарль Мишель.

Кремль начал жестокую войну против народа Украины под предлогом обвинения её в «геноциде» против русскоязычного населения и с целью «денацификации». Но это ложь, сказал он. Такое предположение не подтверждается никем в мире, оно существует только в воображении кремля. А так называемое освобождение россией территорий Украины в ходе вторжения оборачивается разрушением русскоязычных городов и массовыми убийствами русскоязычного населения Украины.

По его словам, третье направление лжи рф в том, что эта агрессия против Украины является только «специальной операцией», а не войной. Запрещение самого названия «война» в россии, за которое грозит тюремное заключение до 15 лет, не изменяет природу этого явления, а только подчеркивает его позорный характер.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!