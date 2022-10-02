Демаркация морской границы с Израилем: в Ливане озвучили новое заявление

Президент Ливана Мишель Аун получил письмо от американского посредника Амоса Хохштейна относительно предложений о демаркации морской границы с Израилем и решении этого вопроса.

Лидер «Хезболллы» Хасан Насралла отреагировал без крайних угроз, что дает надежду о перспективности сделки, снижении напряженности.

Президент Ливана 2 октября в Twitter опубликовал подробности.

Аун позвонил спикеру парламента Набиху Берри и премьер-министру Наджибу Микати. Он проконсультироваться с ними относительно полученного им предложения и того, как правильно и своевременно на него отреагировать.

Сделка может разрядить потенциальный источник конфликта между Израилем и «Хезбаллой», которая предостерегает от любых израильских разведок и добычи в спорных водах. Хасан Насралла в субботу выступил с речью, в которой признал, что правительство Ливана ведет переговоры о морской демаркационной линии с Израилем. Он воздерживался от крайних угроз, отступления от прежних резких речей.

Глава террористической группировки сказал, что «дело о демаркации морской границы достигло решающей стадии в свете письма посредника». Он отметил, что «Хезболла поддерживает ливанское государство в отношении переговоров с посредником из США. Победа на море является плодом национальной солидарности и поможет Ливану справиться с экономическим кризисом.

Хохштейн совершил несколько поездок в Ливан, чтобы решить этот вопрос, и встречался с официальными лицами. «Хезболла» ранее обвиняла его в предвзятости и угрожала атаковать газовые установки и энергетические месторождения у побережья Израиля.

В субботу Насралла сказал, что морские переговоры, похоже, достигают «положительного результата благодаря диалогу». Хотя он не упомянул Израиль, также не предупредил о каких-либо нападениях.

Ранее «Курсор» сообщал, что еще в августе Ливан и Израиль сблизились по компромиссу в вопросе раздела газовых месторождений. Одним из вариантов решения вопроса может стать финансовая компенсация.