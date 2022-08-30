Израиль и Ливан близки к договоренности о морской границе — СМИ

Стороны ищут компромисс в вопросе раздела газовых месторождений. Одним из вариантов решения вопроса может стать финансовая компенсация.

Израиль и Ливан еще не установили окончательную линию морской границы. Однако позиции государств достаточно близки, чтобы начать выработку соглашения о разделении газовых месторождений.

Об этом говорится в материале The Jerusalem Post.

Отмечается, что акцент на переговорах с США по заключению соглашения между Израилем и Ливаном сместился в сторону компенсации и объемов газа по обе стороны морской границы.

«Их позиции достаточно близки, чтобы начать разработку соглашения либо о разделе газовых месторождений, которые могут пересечь эту линию, либо о финансовой компенсации», — пишет издание.

По словам авторов материала, объемы газа в спорном районе Средиземного моря неизвестны. У Израиля есть приблизительные оценки, но он ищет более точные цифры. Ожидается, что в ближайшие недели специальный советник США по энергетической безопасности Амос Хохштейн отправится во Францию, чтобы встретиться с руководством компании Total Energies, которой принадлежат права на разведку газа в территориальных водах Ливана.

Еще одним признаком того, что переговоры могут завершиться в ближайшее время, является то, что Иерусалим передал портфель переговоров по Ливану из министерства энергетики в канцелярию премьер-министра, пишет издание.

Отмечается, что Израиль и Ливан установят свои собственные газовые установки в пяти километрах друг от друга по разные стороны границы.

«Буровые установки создадут ситуацию «баланса страха», чтобы удержать Хизбаллой от угроз израильским буровым установкам, о чем предупреждала террористическая группировка. Кроме того, часть ливанского месторождения природного газа перейдет на территорию Израиля, и Иерусалим получит за это компенсацию», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, Ливан утверждает, что газовое месторождение Кариш является спорной территорией в рамках продолжающихся переговоров о морской границе, в то время как Израиль утверждает, что оно находится в его международно признанных экономических водах.

Курсор ранее писал, что Ливан пожаловался США на Израиль, показав снимки, сделанные Хизбаллой. Газовое месторождение Кариш стало камнем преткновения в ливано-израильском споре о морских границах. Во время визита американского посланника Ливан опубликовал кадры с беспилотников Хизбаллы.