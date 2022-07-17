Президент ОАЭ прибыл во Францию, чтобы обсудить новые энергетические сделки

Экспорт ОАЭ во Францию в 2019 году достиг 1,5 млрд евро, в основном это нефтепродукты. Но до сих пор Эмираты не поставляли в страну дизельное топливо.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян в воскресенье приземлился в Париже, совершая свой первый зарубежный государственный визит, на повестке дня которого сделки в области энергетики и транспорта.

В понедельник он должен встретиться со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

Визит президента ОАЭ происходит после первого ближневосточного турне Джо Байдена в качестве президента США, включая визит в Саудовскую Аравию в то время, когда западные державы отчаянно требуют от Эр-Рияда и ОАЭ увеличить добычу нефти, чтобы усмирить рост цен на энергоносители, вызванный вторжением р0ссии* в Украину.

Ключевым моментом поездки, вероятно, станет обнародование «гарантий ОАЭ по объемам поставок углеводородов во Францию», — сказал советник президента в Елисейском дворце.

«Курсор» ранее информировал, что Шейх Мухаммад ибн Заид избран новым президентом ОАЭ. Федеральный верховный совет Объединенных Арабских Эмиратов избрал в субботу правителя Абу-Даби шейха Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна новым президентом ОАЭ.

Ранее мы сообщали, что умер президент ОАЭ. За время своего правления Халифа бин Зайед помог превратить ОАЭ в процветающую региональную державу и крупный деловой и технологический центр. Именно при нем ОАЭ нормализовали отношения с Израилем в рамках исторических Авраамовых соглашений.