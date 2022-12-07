Президент Перу устроил государственный переворот

Крайне левый президент Перу Педро Кастильо устроил государственный переворот. Он объявил, что распустил Конгресс и судебную власть, и вместо этого будет править сам.

Об этом сообщает Visegrád 24.

Также было введено чрезвычайное положение и комендантский час. Кастильо собирались подвергнуть импичменту. Это произошло всего за несколько часов до голосования по импичменту в среду, что еще глубже погрузило Перу в политический кризис.

Кастильо и его родственники находятся под несколькими расследованиями за коррупцию и торговлю влиянием. Когда на прошлой неделе оппозиционные законодатели — в основном из правых партий — приступили к производству, они обвинили его в «постоянной моральной недееспособности».

«Демократическая система в Перу потерпела крах», — заявила Денис Родригес-Оливари, научный сотрудник Школы транснационального управления Института Европейского университета.

Министр финансов и министр иностранных дел объявили о своей отставке в социальных сетях сразу после того, как Кастильо объявил о закрытии Конгресса и призвал к новым выборам в Конгресс.

BREAKING: The far-left President of Peru, Pedro Castillo, has staged a state coup. He announced he has dissolved the Congress & the judiciary & will rule by decree instead. A state of emergency & curfew has been introduced. He was about to be impeached pic.twitter.com/m0Iwfbs1qD — Visegrád 24 (@visegrad24) December 7, 2022

Отметим, что Педро Кастильо (Хосе Педро Кастильо Терронес ‒ полное имя) родился 19 октября 1969 года в регионе Кахамарка, Перу. Раньше он являлся перуанским школьным учителем, профсоюзным активистом и политиком, а в 2017 году стал известным как лидер общенациональной забастовки учителе.

На выборах прошлого года он стал кандидатом в президенты Перу от левой партии «Свободное Перу», одержав победу во 2-ом туре над кандидатом от правых Кейко Фухимори. Кастильо принес присягу и вступил в должность 28 июля 2021 года.

По мнению многих аналитиков, нынешний президент Перу является популистом и крайне левым социалистом. Сам Кастильо не называет себя крайне левым и утверждает, что при его правительстве в Перу не будет коммунизма.

Издание The Economist пишет, что Кастильо в своей политике придерживается сочетания радикальной риторики с прагматизмом. Когда он был профсоюзным активистом он успешно сотрудничал как с левыми, так и с правыми силами. Президент продвигает левые ценности в отношении государственных расходов и внешней политики, но при этом ему свойственны некоторые правые взгляды в социальных вопросах, среди которых легализация абортов, однополые браки, эвтаназия и гендерное равенство в образовании.

«Курсор» сообщал, что Лапид прокомментировал обвинения в своей адрес касаемо призывов к мятежу, и сказал, что он «только начал».