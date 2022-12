Президент Перу устроил государственный переворот

Крайне левый президент Перу Педро Кастильо устроил государственный переворот. Он объявил, что распустил Конгресс и судебную власть, и вместо этого будет править сам.

Также было введено чрезвычайное положение и комендантский час. Кастильо собирались подвергнуть импичменту. Это произошло всего за несколько часов до голосования по импичменту в среду, что еще глубже погрузило Перу в политический кризис.

Кастильо и его родственники находятся под несколькими расследованиями за коррупцию и торговлю влиянием. Когда на прошлой неделе оппозиционные законодатели — в основном из правых партий — приступили к производству, они обвинили его в «постоянной моральной недееспособности».

«Демократическая система в Перу потерпела крах», — заявила Денис Родригес-Оливари, научный сотрудник Школы транснационального управления Института Европейского университета.

Министр финансов и министр иностранных дел объявили о своей отставке в социальных сетях сразу после того, как Кастильо объявил о закрытии Конгресса и призвал к новым выборам в Конгресс.

