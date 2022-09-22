Профессор права Евген Цыбуленко: Мобилизация — агония фашистской россии

Главе рф* владимиру путину нечего предъявить всему миру, кроме истерики, угроз и откровенного блефа. Призвать даже 300000 для современной россии – это практически невыполнимая задача. Большинство российских патриотов оказались таковыми только на диване.

Об этом пишет в своей колонке для RusDelfi профессор права Евген Цыбуленко.

«Мало кто об этом знает, но нацистская Германия перешла на рельсы «тотальной войны» только в 1943 году, уже после разгрома под Эль-Аламейном и Сталинградом. Тем не менее, как известно, нацистов это не спасло – Третий Рейх был повержен в течении последовавших двух лет. Не спасет это и прямых последователей нацистов – рашистов. Да, война в Украине еще не закончена, но поражение фашистской россии уже неизбежно», — отмечает эксперт.

Цыбуленко напомнил, что 21 сентября путин объявил о якобы частичной мобилизации для продолжения «СВО». «Якобы, потому что упоминаемая цифра в 300 тысяч нигде официально не фигурирует, а опубликованные документы позволяют призвать на службу практически ничем не ограниченное количество человек. Это первая мобилизация в россии после окончания второй мировой войны. Помимо этого, путин приказал активизировать оборонное производство в россии. Он готовиться к долгой и кровопролитной войне, как в Украине, так и за ее пределами», — отметил он.

Кроме того, профессор отметил тот факт, что решение путина о проведении мобилизации совпало с анонсированными «референдумами» на оккупированных россией территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. На фоне катастрофических потерь в рядах российских военнослужащих и отсутствии видимых успехов на фронте, особенно учитывая паническое бегство российских войск с территории Харьковской области, в кремле будут преподносить эти «референдумы» как промежуточную победу «спецоперации», что должно удовлетворить диванных «ура-патриотов» и партию войны. В действительности, оба решения – доказательство критической слабости россии и отчаянного положения путина, отметил он.

«После позорного отступления российских войск из Харьковской области россия не только показала свою слабость, но и фактически предала немалое количество местных коллаборантов, не предоставив им возможности оперативно покинуть территорию Украины. Многие из этих людей даже успели получить российские паспорта, что вкупе с сотрудничеством с оккупационными властями означает, что им придется понести неотвратимую уголовную ответственность. Стало очевидным, что в случае дальнейшего наступления украинских войск, огромное количество местных предателей предстанут перед лицом украинской Фемиды, а путин станет для них Иудой от политики. Но президент рф не имеет достаточного ресурса, чтобы преломить ситуацию на фронте в свою пользу. Его армия увязла в позиционных, изнуряющих боях на 1000-километровой линии фронта, в самой россии призываются абсолютно все: вплоть до бомжей и зэков. Российская армия показала свою абсолютную слабость, архаичность тактики и моральную устарелость советского оружия. В этом смысле путин оказался в патовой ситуации: уйти из Украины под натиском ВСУ и спровоцировать протесты в россии либо начать полную мобилизацию и объявить Украине войну. Оба варианта означают катастрофу для россии», — рассказал профессор.

Цыбуленко отметил, что путин выбрал видимость компромиссного для российского социума варианта: упомянутую выше «частичную» мобилизацию с оговоркой, что призываться в строй будут только резервисты, имеющие военную специальность. В действительности, критерии отбора прописаны очень расплывчато: на деле призвать могут кого угодно, а за отказ будет уголовное преследование. Фактически, россия вернулась в дремучие сталинские времена, когда жизнь человека не значила ничего, отметил он.

«Кремлевская клоунада с принятием военных поправок в уголовный кодекс, снисходительным согласием «принять в состав рф» жителей временно оккупированных территорий Украины с последующим объявлением «частичной» мобилизации – звенья одной цепи и заблаговременно проработанный сценарий сокрытия тотальных провалов и неудач россии. Принудительное включение украинских территорий предоставит путину возможность объявить их частью россии, продолжить наступление на сопредельные территории, объявив об угрозе территориальной целостности рф и угрожать ядерным ударом в случае возникновения опасности «русским территориям» и «русским людям», — заявил он.

Профессор также отмечает, что ирония ситуации в том, что на самом деле путину нечего предъявить всему миру, кроме истерики, угроз и откровенного блефа. Призвать даже 300000 для современной россии – это практически невыполнимая задача. Большинство российских патриотов оказались таковыми только на диване, и в свете последних событий уже скупили все билеты в Стамбул, Ереван и на других доступных направлениях, а самыми распространенными запросами в российском сегменте интернета стали – «как уехать из россии?» и «как получить отсрочку от призыва?». Но даже если и получится как-то отловить необходимое количество поголовья, то его будет нечем вооружать и некому готовить. В условиях, когда даже для действующей кадровой армии снимаются с хранения, например, абсолютно архаичные танки Т-62, а военная промышленность из-за санкций не может не только выпускать в промышленных масштабах новую технику, но даже ремонтировать поврежденную в ходе боев, новым призывникам придется надеяться разве что на какие-нибудь Т-55. В результате необученные призывники на полностью устаревшей технике станут не более чем посланным на убой пушечным мясом.

«Саммит ШОС в Самарканде тоже стал «холодным душем» для кремлевского диктатора: даже второстепенные члены этой организации демонстрировали полное пренебрежение путину. На Западе россия давно стала маргиналом на долгие десятилетия. Но путин уже слишком далеко зашел: он осознал губительность своей авантюры, совершенной 24 февраля, но не имеет возможности адекватного отступления. Поэтому он приготовился идти до конца. И вопрос не в том, будет объявлена война официально, или не будет, частичная это мобилизация или полная. Он будет воевать до тех пор, пока у него имеется для этого ресурс. Даже если придется погубить на фронте половину российских мужчин. Даже если придется уничтожить российскую экономику, промышленность, стать огромным клоном КНДР – путин уже неформально дал добро на все это. Только внутренний бунт, исконно русский, бессмысленный и беспощадный способен изменить эту ситуацию. Когда каждый осознает, в какой катастрофической ситуации оказалась россия из-за маниакальных амбиций одного-единственного человека. А если это не произойдет, путинское зло должно быть остановлено и повержено в Украине, других вариантов не может быть, потому что это вопрос дальнейшего существования цивилизованного мира», — отметил он.

Что делать насильно мобилизованным россиянам? Выход один – сразу сдаваться в плен. Как это правильно сделать можно прочитать, например, тут. После сдачи в плен, чтобы не попасть в тюрьму после возвращения домой, можно поступить на службу в легион «Свобода россии», который входит в состав ВСУ, и с оружием в руках начать борьбу против путинской диктатуры.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!