Произраильская группа в ООН обвинила члена Совета по правам человека в нарушениях и подала жалобу Гутеррешу

Представители произраильской наблюдательной группы обвинили высокопоставленного чиновника ООН Эрика Тистуне в попытке заблокировать работу. Он якобы неоднократно преследовал и дискриминировал UN Watch и ее лидера.

Участники подали 30-страничную жалобу генеральному секретарю Антониу Гутеррешу. Они обвинили Эрика Тистунэ, руководителя отделения Совета по правам человека Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в «систематических преследованиях, цензуре и дискриминации».

Об этом 8 октября сообщает Times of Israel.

Обвинения основаны на показаниях разоблачителя ООН, который раньше работал на Тистуне. Он сказал, что неоднократно пытался манипулировать ходом дела, чтобы UN Watch не могла участвовать в дебатах.

«Тистуне «неоднократно инструктировал меня переместить UN Watch дальше в список интерактивных диалогов и панельных дискуссий, чтобы они опустились ниже максимального числа участников НПО и потеряли возможность выступить», — цитирует UN Watch слова осведомителя.

В жалобе Тистуне также указаны и другие нарушения. Чиновник обвиняется в проведении кампании по преследованию исполнительного директора UN Watch Хиллеля Нойера.

UN Watch была основана в 1993 году. Согласно ее веб-странице, деятельность направлена на борьбу с «расизмом, антисемитизмом и антиизраильскими предрассудками в ООН, наступлением на диктатуры и двойные стандарты». Штаб-квартира находится в Женеве, и она является неправительственной организацией, аккредитованной ООН, что позволяет ей участвовать в некоторых дебатах и дискуссиях в глобальном органе, где она проводит кампании против нарушений прав человека во всем мире.

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