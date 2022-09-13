«Международное сообщество должно объединиться»: Ганц выступил с предупреждением в адрес ООН

Министр обороны, ссылаясь на данные израильской разведки о том, что мощности по обогащению урана на площадке Фордо утроились, призвал Совет Безопасности подготовить санкции против Тегерана.

Министр обороны Бени Ганц в понедельник сообщил дипломатам Организации Объединенных Наций, что Иран значительно увеличил количество своих передовых центрифуг, способных обогащать оружейный уран, заявив, что миру необходимо подготовить санкции против Тегерана.

Выступая перед множеством иностранных дипломатов на брифинге в ООН, организованном послом Израиля Гиладом Эрданом, Ганц сказал, что в прошлом году Иран «на много сотен увеличил производство передовых центрифуг, которые позволяют проводить обогащение на высоком уровне».

Ссылаясь на израильскую разведку, Ганц сказал, что количество передовых центрифуг на иранском подземном ядерном объекте в Натанзе за последний год увеличилось более чем вдвое, а на подземном объекте в Фордо мощность обогащения утроилась.

Центрифуги ИР-6, самая передовая модель в стране, могут обогащать уран до чистоты не менее 60% — это небольшой технический шаг до обогащения 90% оружейного качества.

По условиям ядерного соглашения 2015 года с мировыми державами Ирану разрешено обогащать уран только до чистоты 3,67%. Эта сделка ослабила санкции против Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы, чтобы предотвратить производство оружия. Однако после того, как администрация Трампа вывела США из так называемого Совместного всеобъемлющего плана действий в 2018 году и вновь ввела свои собственные санкции, Иран отказался от многих своих обязательств по пакту и с тех пор увеличил обогащение урана.