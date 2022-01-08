Путин обсудил ситуацию в Казахстане с Лукашенко и Пашиняном

В ближайшее время стороны проведут заседание Совета коллективной безопасности.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по ситуации в Казахстане.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация в Казахстане, «которая указывает на нормализацию».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения, как председатель ОДКБ, организует заседание Совета коллективной безопасности организации, сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Путину провести в режиме видеоконференции заседание Совета коллективной безопасности с участием лидеров ОДКБ по ситуации в Казахстане.

«Предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о проведении в ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции было поддержано», — говорится в заявлении.

Ранее Курсор сообщал, что в Алматы погиб молодой израильтянин. В министерстве иностранных дел Израиля сообщили о гибели 22-летнего израильтянина Левана Кучиашвили. Он находился в Алмате, где продолжаются протесты против правительства Казахстана.

Кроме того, мы писали, что дипломаты США и РФ начали словесную перепалку из-за Казахстана.

Еще напомним, что стало известно, где находится Нурсултан Назарбаев.

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