Путин объявил частичную мобилизацию в рф

Страна-агрессор вынуждена провести мобилизацию граждан из-за огромных потерь во время так называемой «спецоперации».

Президент россии* владимир путин объявил о проведении частичной мобилизации в рф. Такие новости уже вызвали ажиотаж среди россиян — люди, которые поддерживали «спецоперацию» и обстрелы мирных городов Украины, сами явно не хотят умирать за амбиции руководства рф.

По словам путина, указ о частичной мобилизации уже подписан, а мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. «Призову на военную службу подпадают только те граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — рассказал путин.

Также российский диктатор заявил, что призванные на военную службу перед отправкой в часть будут обязательно проходить дополнительную военную подготовку.

Также сегодня оккупационные власти заявили, что «референдумы» о вхождение в состав россии пройдут на оккупированных территориях Украины с 23 по 27 сентября. В Офисе президента Украины считают, что россия спешит с проведением «референдумов» поскольку опасается поражения в войне с Украиной.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!