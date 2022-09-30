Путин объявил об аннексии ряда территорий Украины, несмотря на осуждение всего мира

В кремле проходит церемония аннексии Россией четыре украинских областей, где провели псевдореферендум.

Российский главарь владимир путин* объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

Он отметил, что у так называемых днр и лнр, а также Запорожской и Херсонской областей «общая судьба с россией. Глава рф даже сказал, что такова воля миллионов людей, забыв упомянуть, что псевдореферендумы в разгромленных городах проходили под дулами автоматов.

При этом он призвал Украину немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Он пообещал обеспечивать безопасность оккупированных территорий и восстанавливать их инфраструктуру.

По его словам, «жители оккупированных территорий становятся гражданами рф навсегда». При этом страны Запада уже обозначили, что действия кремля являются преступными, а они никогда не воспримут очередную попытку рф изменить границы в Европе и будут продолжат поддерживать Украину в ее справедливой борьбе.

Ранее «Курсор» рассказывал, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!